Kahramanmaraş’ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Göksu’nun ilçesi Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu takla atarak attı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kamyondaki sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan kamyon çekici marifetiyle bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.