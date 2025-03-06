Kahramanmaraş’ta hafriyat taşıyan kamyonlara yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak amacıyla hafriyat taşıyan araçlara yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerin, şehir genelinde çevre temizliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığı ifade edildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimlerde, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden hafriyat taşıyan araçların izin belgeleri, atık taşıma ve kabul belgeleri detaylı şekilde incelendiğin altı çizildi. Yetkisiz ve usule aykırı taşımacılık faaliyetlerine karşı caydırıcı önlemler alınarak, kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlarında uygulandığı kaydedildi.

Denetimler sayesinde, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının rastgele dökülmesi ve çevre kirliliğine neden olmasının engellendiği, bu sayede şehrin doğal güzelliklerinin korunarak, vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunulduğu aktarıldı. Belediyenin sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda gerçekleştirdiği bu tür denetimlerle hem doğal alanların korunmasını sağlandığına dikkat çekildi, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş bırakma hedefini kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapıldı.