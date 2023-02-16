Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 gün geçti. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti. Vatandaşlar enkaz başında ateş yakarak yakınlarından haber bekledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 gün geçti. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti. Vatandaşlar enkaz başında ateş yakarak yakınlarından haber bekledi.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler nedeniyle şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Depremlerin ardından Kahramanmaraş’a çok sayıda arama kurtarma ekibi ve yardım görevlisi sevk edildi. Şehirde 10 günün sonunda arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Vatandaşlar enkaz altında kalan yakınları için gece boyu ateş başında bekledi. Enkaz kaldırma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

“Ebrar Sitesi Z Blokta kardeşim, eşim ve 2 çocuğu göçük altında”

Deprem sonra yakınlarından haber bekleyen Muhammed Ali Kılınç ,“Ebrar Sitesi Z Blokta kardeşim, eşim ve 2 çocuğu göçük altında. Maalesef henüz daha ulaşılamadı. Elbistan’dan geldik. Orada da evlerimiz kullanılmaz hale geldi. Depremde burada değildim yurtdışındaydım. 3’üncü günü geldim. 10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. Kardeşim Serdar Kılınç uzman çavuştu. Suriye’de görevliydi. Çocuklar hasta olduğu için izne geleli 10 gün olmuştu” şeklinde konuştu.

“Çalışmaları ateşin başında bekliyoruz”

Gece boyu enkaz başında bekleyen Mehmet Kılınç “Geldiğimizden beri araçlarda kalıyoruz. Çalışmaları ateşin başında bekliyoruz. Bu çadırı hayırsever verdi. Yardım konusunda hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.

“Baldız, Bacanağım ve 3 tane yeğenimiz var”

Akrabaları için Edirne’den gelen Mehmet Kürsat Şahinci “Baldız, Bacanağım ve 3 tane yeğenimiz var. 10 gündür bekliyoruz. Enkaz biraz sıkıntılı. Enkazda 24 saat çalışılıyor” ifadelerini kullandı.