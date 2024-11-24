Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli fırtına, 7 katlı bir binanın çatısını yerinden söktü. Aşağı uçan apartman çatısı araçların bulunduğu yola düştü.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, 7 katlı binanın çatısını uçurdu. Beir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde apartmandan düşen sac ve bazı malzemeler apartmanın yanında bulunan yola düşerken, park halindeki otomobiller zarar gördü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yola düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini aldı.