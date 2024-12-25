Kahramanmaraş’ta 25 Aralık Çarşamba günü Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan ve Göksun başta olmak üzere şehir genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtilerek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Afet Koordinasyon Merkezi, 25 Aralık Çarşamba günü Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan ve Göksun başta olmak üzere şehir genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meteorolojik verilere göre, rüzgârın saatteki hızının 50 ila 70 kilometre arasında değişmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde bu hızın 70 ila 90 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Şiddetli rüzgârın şehir genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınanın çıkaracağı tehlikeleri en aza indirmek için kapsamlı önlemler alındığı belirtildi. Ayrıca oluşabilecek acil durumlara müdahale için ekiplerin hazır bekletildiği ifade edildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.