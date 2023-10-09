Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi’nde asfalt çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesinin ardından Eyüp Sultan Mahallesi’nde asfalt çalışması yaptı. Doğalgaz ve çeşitli alt yapı çalışmalarıyla yıpranan yollara asfalt döken ekipler, çalışmaların ilçe genelinde süreceğini bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Mahallelerimizde ulaşım standardını yükseltme adına ekiplerimizin sürdürdüğü asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Eyüp Sultan mahallemizde bozulan yollarla ilgili asfalt döküm işlemi yapıldı. Geçtiğimiz hafta İstasyon mahallesinde aynı işlemi gerçekleştirmiştik. Bu hafta Eyüp Sultan Mahallesinin alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarını yeniden onarıyoruz. Bu çalışmalarımız kış aylarına kadar yoğun bir şekilde devam edecek" dedi.