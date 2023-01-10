Kahramanmaraş’ta bir evin deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta bir evin deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye, Müstakil bir evin bitişiğinde bulunan odun ve kömürlerin yığılı olduğu depoda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin söndüremediği yangın bir anda büyüyerek çevreyi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye iki itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü.