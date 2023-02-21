Merkez Üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta esnaflar depremzede vatandaşlar için iş yerlerini açmaya başladı.

Merkez Üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta esnaflar depremzede vatandaşlar için iş yerlerini açmaya başladı.

Telefonculuk yapan Gökhan Oskay, deprem sonrası Ankara’ya giderek telefon aldığını ve kar koymadan vatandaşa hizmet için satmaya başladığını söyledi. Gökhan Oskay, ‘‘Gece depremde evdeydik. Çok şükür yakın ailemizde kayıp yok ama arkadaşları akrabalar hayatını kaybetti. Dükkanımızı açtık. İnsanlarımızın mağdur olmaması için maliyetine satış yapıyoruz. Dükkanımızın camı çerçevesi kırılmış yağmalanmış durumda. Ankara’ya gittim yeni telefonlar aldım satışa başladım. Diğer esnaflarımızda artık açabilen dükkanını açsın ki milletimize destek olsunlar’’ dedi.

Market İşletmecisi Adem Gerekli ise, esnaflara seslenerek fiyatları yükseltmeden, fırsatçılık yapmadan dükkanlarını açıp hizmete başlamalarını isteyerek, ‘‘Fevzipaşa Mahallesi’nde market işletiyorum. Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Vatandaşlar ihtiyacını görsünler diye geldik iş yerini açtık. Ufak tefek müşteriler geliyor. İnsanlar tedirgin daha kendine gelemedi. Herkes iş yerini açsın ihtiyaçlarını gidersinler ama fiyatları yükseltip fırsata çevirmesinler’’ diye konuştu.

Diğer yandan deprem anları bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde içeride bulunan tezgahların adeta zıpladığı görüldü.