Sürdürülebilir gelişim ve daha eşit bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliğine destek sağlamayı toplumsal yatırımlarının merkezine alan ING Türkiye, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta inşa ettiği ING Türkiye- TEV Anaokulu'nu faaliyete geçirdi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli 4 derslikli anaokulunda eğitim verilmeye başlandı.

ING Türkiye-TEV Anaokulu'nun açılış etkinliğine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, eğitimde fırsat eşitliğine katkı ve Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına destek sunma hedeflerimizi birleştiren ING Türkiye- TEV Anaokulu’nun açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, çocukların eğitim dünyasına ilk adımlarını güven ve umutla atmalarını sağlamak için oluşturdukları yeni eğitim yuvasının onların hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için bir başlangıç noktası olacağını belirtti.

Konuşmalar sonrasında plaket töreni ve kurdele kesimi sonrasında protokol üyeleri sınıflarda öğrencilere hediye sunumu ile devam etti.