Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen çocuklar oldu. 3 yaşındaki bir çocuğun enkazların arasında kalmış bir spor aletiyle oynaması yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen çocuklar oldu. 3 yaşındaki bir çocuğun enkazların arasında kalmış bir spor aletiyle oynaması yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 ve Elbistan’da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Hayatta kalan çocuklar depremin ilk gününden beri her şeyden habersiz enkazların arasında bir yaşamın içinde kaldı. Bir çocuğun spor aletleriyle oynaması kameralara yansırken görüntüler yürekleri burktu.