Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, enkaz molozları çalışmaları ile birlikte sokaklar da temizleniyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, enkaz molozları çalışmaları ile birlikte sokaklar da temizleniyor.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler büyük titizlikle yıkılan binaların molozlarını kaldırmak için sabah erken saatlerde çalışmalarına başlıyor.

Diğer yandan da belediye personeli tarafından enkaz çalışmalarının yanı sıra sokaklar da temizleniyor