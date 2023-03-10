Kahramanmaraş depreminde enkaz altından polis ekiplerince kurtarılan köpek Trabzon’da sahiplendirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in harekete geçmesi ile Trabzon’a getirilen köpeği Büşra Boğuçlu isimli hayvansever sahiplendi. ‘Enkaz’ ismi verilen köpek yeni yuvasına kavuştu.

Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altından kurtarılan köpek Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in talimatıyla Trabzon’a getirildi. Köpeğin enkaz altından polisler tarafından kurtarılmasından sonra Trabzonlu polis memuru Uğur Yılmaz Latifoğlu’nun Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç’ten köpeğin sahiplendirilmesiyle ilgili destek istemesiyle birlikte köpek Başkan Genç’in talimatıyla Trabzon’a getirildi. Sosyal medyada gördüğü paylaşımlar neticesinde durumdan haberdar olan Büşra Boğuçlu isimli hayvanseverin Ortahisar Belediyesi ile irtibata geçmesinden sonra köpeğin sahiplendirilmesiyle ilgili harekete geçildi. Maraş’tan bir tırla Trabzon’a gönderilen köpeği tır garajından alan Büşra Boğuçlu, “Enkaz altında kalan bir köpeği Trabzon’a getirdik. Köpeği enkazdan polisler çıkarıyor. Trabzonlu polis memuru Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i arayarak durumu bildiriyor. Başkanımız da köpeği Kahramanmaraş’tan Trabzon’a getirdi. Ben de bir hayvansever olarak durumdan haberdar oldum. Sokak hayvanlarına bakan, onların dertleriyle dertlenen, onları sahiplendiren biriyim” dedi.

“Yeni yuvasına gidecek”

Köpeğin ismini şimdilik ‘Enkaz’ koyduklarını ve yakın bir arkadaşının köpeği sahipleneceğini belirten Boğuçlu, “Yeni yuvasında arkadaşımız ismini ne koyar, onu bilemeyiz. Maraş’ta deprem bölgesindeki polis arkadaşların vesilesiyle köpeğimizi buraya getirdik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yuvasına gidecek. Orada maalesef sahibi ölmüş. Köpeğin annesi ve bir kardeşi daha varmış onlar da ölmüş. İnşallah burada yeni sahibiyle yaşamına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

“Hayvanları ötekileştirmeyelim”

İnsanların hayvanlar konusunda daha hassas davranması gerektiğine vurgu yapan Boğuçlu, “Biz yıllardır hayvanlarla ilgili mücadele veriyoruz. Onları insanlara sevdirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki mücadelemiz de inşallah bu şekilde devam edecek. Hayvanlar kendilerine merhamet gösterildiği zaman bunu hissediyor. Enkaz oldukça beni sevdi ve bana alıştı. Biz insanoğlundan içgüdüleri daha kuvvetli. İnsanoğlundan daha sadıklar. Biz yıllardır onların içindeyiz. Benim bahçemde onlarca kedim ve köpeğim var. Aslında Enkaz’ı da isterdim ama benden daha çok onu isteyen bir arkadaşım var. Onu sahiplenecek inşallah. Allah bizleri yaratırken onları da yarattı. Onları ötekileştirmemiz gerekiyor. Hayvanlara bir minnet borçluyuz. Ve borcumuzu da bu şekilde ödersek ne mutlu bize. Hayvanlara iyi davranmayanları Allah’a havale ediyoruz. Onlar da bir can. Onlara canlı gibi davranmayanları Allah’a havale ediyoruz. Biz de bu konuda mücadele ediyoruz. Başkanımız Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Hanım bize bu konuda çok destek veriyor. Kendilerine bir kez daha en samimi teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.