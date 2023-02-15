Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan kuzeninin eşi ve kızı için yardım isteyen Mehtap Doğan, “AFAD ekiplerinin yetişemediği durumlar olabilir. Madencilerin desteğiyle belki ulaşılabilir. Onlardan da destek bekliyorum. Bugün depremin 10’uncu günü. Umudumuzu kaybetmedik. İnşallah onlarda kurtarılacaklar” dedi.

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan kuzeninin eşi ve kızı için yardım isteyen Mehtap Doğan, “AFAD ekiplerinin yetişemediği durumlar olabilir. Madencilerin desteğiyle belki ulaşılabilir. Onlardan da destek bekliyorum. Bugün depremin 10’uncu günü. Umudumuzu kaybetmedik. İnşallah onlarda kurtarılacaklar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de etkileyen 2 büyük deprem nedeniyle 10 ilde birçok bina hasar alırken birçoğu da yıkıldı. 06 Şubat’ta meydana gelen depremin etkilediği 10 ilde de çalışmalar sürerken bu depreme Şanlıurfa’da yakalanan ve ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Mehtap Doğan, Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan kuzeninin eşi ve kızı için yetkililerden yardım istedi. Depremin ilk günü AFAD ekiplerinin kuzenini enkaz altından çıkardığını ancak eşi ve kızına ulaşamadıklarını dile getiren Doğan, bulundukları alanda 2 binanın hasar aldığını ve yıkılma tehlikesiyle ekiplerin çalışmalarında zorluk yaşadığını belirtti. Kuzeninin eşi ve kızını madencilerin de desteğiyle enkaz altından çıkarılabileceği ihtimalinin olduğunu anlatan Doğan, depremin 10’uncu gününde hala umudunu kaybetmediğini söyledi. Yetkililerden yardım bekleyen Doğan, açık adresi vererek kuzeninin enkaz başında günlerdir beklediğini ve tedaviyi de reddettiğini anlattı.

“Umudumuzu kaybetmedik”

Umudunu kaybetmediğini ve madencilerin de desteğini beklediğini ifade eden Mehtap Doğan, “Kahramanmaraş’ta Onikişubat Mahallesi’nde kuzenimin eşiyle kızı Tuğba ve Esila Tuğal enkaz altında. Hala 10 gündür haber alınamadı. Yalvarırım yardım edin. AFAD ilk gün geldi. Orada 2 tane bina var. Yan yatmış bundan dolayı enkaza giremiyorlar. Kuzenimin eşine ve kızına ulaşılmasını istiyorum. Ben deprem sırasında Şanlıurfa’daydım. Kuzenim ve ailesi enkaz altında kaldılar. Ben oraya gidemedim yollar da hasar görmüştü. Diğer kuzenlerim onların yanına gittiler. Ekipler kuzenimi ilk gün enkazdan çıkardılar. Hastaneye götürdüler. Belki o esnada kızıyla eşini çıkarmışlardır. Kızının adı Esila eşinin adı Tuğba Tuğal. Belki hastanede olabilirler. Kuzenim tedaviyi reddetti. Hala enkazın başında bekliyor. AFAD ekipleri çalışıyor ama orada hasar gören ve yan yatan 2 bina çok engel oluyor. Artçı depremlerden dolayı da çok sallantı oluyor. O binanın yıkılıp da Z Bloğa müdahale edilmesini istiyorum. Allah rızası için onlardan bir haber olursa bizimle iletişime geçmelerini istiyorum. Adresleri Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı 64005. Sokak Ebrar Sitesi Z Blok Onikişubat Kahramanmaraş. AFAD ekiplerinin yetişemediği durumlar olabilir. Madencilerin desteğiyle belki ulaşılabilir. Onlardan da destek bekliyorum. Bugün depremin 10’uncu günü. Umudumuzu kaybetmedik. İnşallah onlarda kurtarılacaklar. 220 saatten sonra kurtulan insanlarımız var. Darısı bizim başımıza İnşallah Esila ve Tuğba’da sağ salim kurtulacak” diye konuştu.