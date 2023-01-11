Kahramanmaraş’ta engelli vatandaşlara danışmanlık hizmeti ve medikal malzeme desteği sağlandığı belirtildi.

Kahramanmaraş’ta engelli vatandaşlara danışmanlık hizmeti ve medikal malzeme desteği sağlandığı belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde özel gereksinimli vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek beyaz baston, hasta yatağı, akülü araba ve tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulunuyor. Sağlanan desteklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirten özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Bugün de şehir merkezinde özel gereksinimli vatandaşlarımızı ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün selamlarını ilettik. Tekerlekli sandalyelerimizi ihtiyaç sahibi özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.