Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Emekli Pazar Desteği" uygulamasına başvurular sürerken 60 yaş üstü emeklilere toplamda 25 Milyon TL’lik maddi destek sağlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Emekli Pazar Desteği" ile vatandaşlara destek olunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde başlatılan çalışmada 60 yaş üstü 10 bin emekliye toplamda 25 Milyon TL’lik maddi destek sağlanmış olacağı ifade edildi.Emekliler için hayata geçirilen bu destek sayesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emekli Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları sağlayarak başvuru yapabilecekleri belirtildi. Süreç ve detaylı bilgilere, aynı zamanda başvuru formuna belediyenin internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Emekliler ise böyle bir projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkanı Görgel’e teşekkür etti.

Emeklilerden Cuma Gürdal, "Büyükşehir Belediyesinin emeklilere vereceği bu desteğin Ramazan ayında ve bayramda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Emeklileri çok memnun edecek bir destek" diye konuştu.

Emeklilerden Durdu Işık ise "Fırat Görgel başkanımız şehrimizde bir ilki gerçekleştirerek emeklilere böyle bir destek sağlıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.