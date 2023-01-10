Jandarma ekipleri patlayıcı maddeyi kontrollü bir şekilde imha etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, "Eren Abluka Sonbahar-Kış Kahramanmaraş Çağlayancerit (Engizekler) Şehit J. Bnb. Tahsin Hasan Büyükçoban 2023/6" operasyonunu düzenledi.

Motor kuryenin ölümüne sebep olan sürücü yeniden serbest bırakıldı

Motor kuryenin ölümüne sebep olan sürücü yeniden serbest bırakıldı

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