Kahramanmaraş’ta trafikte drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi 8. Sokak’ta M.M.T. isimli sürücü otomobili ile drift yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakadan yola çıkarak sürücünün kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucunda, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, araç da aynı süreyle trafikten men edildi.