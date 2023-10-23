Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yapıların TOKİ’nin yapı tamamlama süreciyle aynı sürede tamamlanacağını ve konutların 2+1 ve 3+1 olarak planlanacağını söyledi.

Okay, yaptığı açıklamada, "Depremden sonra Dulkadiroğlu bölgesiyle ilgili mikro bölgeleme dediğimiz zemin etüt çalışması yapıldı. Bu çalışmanın ardından bölgemiz ile ilgili yapılaşma süreci açıklandı. Şuanda Dulkadiroğlu’nda fay hatlarının bulunduğu alan dışında tüm bölge ile ilgili yapılaşma süreci başlamış durumdadır. Bölgemizdeki en büyük mahallelerden bir tanesi de Doğukent mahallesiydi. Yaklaşık 3 bin konut Kooperatif aracılığıyla, bin 500 adet de müteahhitler aracılığı ile bölgede yer almaktaydı. Bu binaların yüzde 95’i depremde ağır hasar aldı. Çok şükür vatandaşlarımızın burnu dahi kanamadı. Ağır hasarlı durumda olan binaların yıkım süreci davam ediyor. Aynı şeyler Güneşevler için de geçerli. Depremin ardından kalıcı konutlar için devletimiz çeşitli toplu konut projeleri yaptı. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, konutlarının kendi mahallelerinde yapılmasıyla ilgili bir iradesi var. Doğukent, Güneşevler ve Vezirhoca Bulvarında zemin artı 4 kat yapıla bileceği öngörüsü Büyükşehir Belediyemiz tarafından açıklandı. Bundan sonraki süreçte bu bölgelerde zemin artı 4 kat inşaat yapma şansımız var” dedi.

Okay,“Bu inşaat standartlarında vatandaşlarımızın binalarını yapıp yapamayacakları ile ilgili çeşitli tereddütler var. Tek bir binayı vatandaşlarımız çoğunluğu sağlayarak dönüşüm projesi yapması çok zor. Özellikle orta ve alt gelir gurubu olan Doğukent ve Güneşevler bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın bu projeyi yapmaları çok zor. Dolayısıyla bunu kurumsal bir firma, belediye ya da belediye şirketlerinin aracılık yapması gerekiyor. Buradan yola çıkarak, daha önce edindiğimiz toplu konut projesini de göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde belediye şirketimizle bu alanın yerinde dönüştürülebileceğini öngörüyoruz. Doğukent bölgemize bir ofis alanı oluşturduk. Burada vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın beklentileriyle, bizlerin beklentileri örtüştüğünde Doğukent toplu konutlarını kooperatif yöntemiyle yerinde dönüştüreceğiz.Vatandaşlarımız zemin artı 4 olarak planlanan bölgede konutların alana sığıp sığamayacağı ile ilgili soruları var. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yaklaşık 3 bin konutun bu alana çok rahatlıkla sığacağını ön görüyoruz" ifadesini kullandı.

“Doğukent’te halihazırda 80-90-120-130 ve 160 metrekare dairelerin olduğunu söyleyen Okay,"Bizim çalışmamızda 2+1 - 3+1 küçük daireler, 3+1 büyük daireler öngörüyoruz. Bu ölçülerde Doğukent’te daireleri sığdırma imkanımız var. Metrekaresi büyük olan dairelerle ilgili avantajları yeni projeye taşıyacağız. 160 metrekare alanı bulunan vatandaşımıza 100 metrekare alan verirken, ödeme planında onun avantajını da kendisine yansıtmış olacağız” dedi.

Okay,"Doğukent toplu konut alanı içerisinde yerel bir fay hattı mevcut. Bu fay hattı, Abdal Halil Ağa caminden Vezirhoca Bulvarına paralel uzanmaktadır. Bu alan 30+30 olmak üzere toplamda 60 metre kare alanı yapılaşmaya kapalı hale getiriyor. Burayla ilgili bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Şuan için bu alan imara kapatılmış durumdadır. Ancak bu hususta çalışmalar devam ediyor. Bizim çalışmamızda bu alanları yeşil alan olarak planlıyoruz. Kalan bölgeleri de yapı olarak planlıyoruz" diye konuştu.

Okay,"Şuan toplu konut idaremiz tarafından yapılan 105 metre kare alana sahip yapılar vatandaşlarımız tarafından kabul görmektedir. Bu 105 metrekarelik konut standardı kabul gördüğünde, devletimizin 750 bin +750 bin desteği söz konusudur. Şuan ki öngörümüzle, devletimizin sağlamış olduğu bu imkanla, yapıların yapılması mümkün. Ancak bunlar öngörü, şuan için 1 milyon 500 bin TL gibi rakamla bunu çözmeye çalışacağız.Bu alanda TOKİ standartlarında yapılar inşa yapacağız. Normal şartlarda TOKİ ne kadar sürüyorsa aynı sürede de bu alanları tamamlamayı planlıyoruz. Biz bu alanı 8 adaya ayırdık. İlk olarak çoğunluğu sağladığımız ve muvafakat aldığımız adadan inşaat çalışmalarına başlayacağız" ifadesini kullandı.

Okay,"Aynı modellemeyi de Güneşevler konutlarında kullanma imkanımız var. Vatandaşlarımızın bu konuda bir talebi olur ise aynı modellemeyi Doğukent’in müteahhitler tarafından yapılan alanlarda ve Güneşevler bölgelerinde de yapmamız mümkün” dedi.