Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Emirli Mahallesi yolunda R.K. (21) yönetimindeki 46 AHC 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Ortadan ikiye ayrılan araçtaki R.K. ve R.B. (22) bulundukları yerde sıkıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybederken, hayati tehlikesi devam eden R.K. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.