Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ilk sarsıntıdan önce sahibini tırmalayan ve uluyarak uyanmasını sağlayan "Mihriban" adlı köpek, Hatice Avcı ile beraber çadır kentte yaşamını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ilk sarsıntıdan önce sahibini tırmalayan ve uluyarak uyanmasını sağlayan "Mihriban" adlı köpeğiyle beraber çadır kentte yaşamını sürdürüyor. Depremlerde evinin ağır hasar görmesinin ardından eşi ve kızıyla Onikişubat ilçesindeki Vali Saim Çotur Spor Kompleksi’nde kurulan çadır kente yerleştirilen Hatice Avcı, köpeğine adeta gözü gibi bakıyor. Çadır kentinde maskotu olan köpek, görenleri mutlu ediyor.

Deprem anında yaşananlar anlatan Hatice Avcı, “Mihriban ile beraber yatıyorduk. Mihriban beni tırmalamaya başladı. Ben de lavaboya gidecek sandım, evin balkonunu açtım. Kapıyı açtığım zaman ulumaya başladı. Daha önce hiç ulumamıştı. Komşular rahatsız olmasın diye içeriye aldım. Ben de kapıyı kapatacağım esnada tekrar balkona koştu, tekrar uludu. Ben de tekrardan kucağıma aldım ve yatağa geçtik. Kendisiyle konuşuyordum ve bir anda sallanmaya başladı. Deprem durur diye bekledim. Durmadı ve daha da çoğalınca Mihriban ağlamaya başladı. Kafasını omuzuma koyunca ağlamaya başladı. Besmele çektik beraber. Mihriban ve ailemle dışarıya çıktık hemen” diye konuştu.