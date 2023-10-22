Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden görme engelli Mehmet Emin Köylü ve tüm vefat edenler anısına goalball turnuvası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi iş birliğinde depremden etkilenen 11 ilde yaşayan görme engellilerden oluşan goalball takımlarının katılımıyla turnuva düzenlendi. Osman Sayın Kapalı Spor Salonu’nda 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybeden Mehmet Emin Köylü adına düzenlenen turnuvada Kahramanmaraş’tan 3, Şanlıurfa’dan 2, Adana’dan ve Gaziantep’ten de 1’er takım olmak üzere toplam 7 takım mücadele etti.

Turnuvada Maraş Turget Kahramanmaraş Türkiye Görme Engelliler Derneği Spor Kulübü birinci, Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu. Turnuvanın dördüncü takımı ise Şanlıurfa Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Turnuvada konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, "Bu turnuva, bizler için sadece sporun gücünü değil, aynı zamanda engellilerin potansiyelini ve yeteneklerini de kutlamamıza fırsat verdi. Birinci olan takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, disiplin ve yetenek gerçekten takdire şayandı. Yine bu turnuvada takımlarımızın oyuncularının sergilediği azim ve disiplin tüm engellilerimize de ilham kaynağı olacaktır. Turnuvaya katılan diğer takımlara da teşekkür etmek isterim. Sizlerin de burada olmanız, bu turnuvanın ruhunu ve dayanışmasını güçlendirdi. Sporun birleştirici gücüne tanıklık ettik ve bu deneyimi hep birlikte yaşadık. Bu turnuvanın kaybedeni yoktu. Tüm katılan takımlarımız kazandı. Unutmayalım ki engeller, insanın azmi ve kararlılığı karşısında aşılabilecek zorluklardır. Sizlerin gösterdiği performans, bu gerçeği bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in de katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.