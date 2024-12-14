Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına “1001 Hatim” programı başlatıldı. Vatandaşlar, 6 Şubat 2025 tarihine kadar okudukları hatimleri cami veya Kur’an kursu hocalarına ya da ilçe müftülüklerine bildirerek programa destek olabilecekler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremin yıl dönümüne yaklaşırken anlamlı bir anma etkinliği gerçekleştiriliyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına “1001 Hatim” programı başlatıldı. Programın açılışı, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Törende, deprem şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Depremde yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatmak ve manevi bir bağ oluşturmak amacıyla başlatılan program, katılımcılar üzerinde derin bir duygu yoğunluğu oluşturdu.

1001 Hatim programı, sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda deprem şehitlerinin ruhlarına hediye edilmek üzere geniş bir hatmi içeriyor. Vatandaşlar, 6 Şubat 2025 tarihine kadar okudukları hatimleri cami veya Kur’an kursu hocalarına ya da ilçe müftülüklerine bildirerek programa destek olabilecekler.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, “6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 2 yıl gibi bir zaman geçti. Hepimiz çok büyük bir sınavdan geçtik, acının girmediği hane yok. Acımız ve kayıplarımız çok büyük. Yaralarımızı sarmak için birlik olduk, birbirimize sarıldık. İnancımız ve metanetimiz bizleri ayakta tuttu. Şu anda yeni konut ve iş yerlerimizin inşası büyük bir hızla sürüyor. İnşallah kalıcı konutuna yerleşmeyen hiçbir depremzedemiz kalmayacak. Bu vesileyle, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, tüm milletimize sabırlar diliyorum” cümlelerini kaydetti.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimize ithafen geçtiğimiz yıl 12 bin 31 hatim okundu. Bu yıl da deprem şehitlerimiz için 1001 Hatim programı başlattık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı dualarla yâd edeceğiz. Bu programımızla inşallah şehrimiz de manevi bir zırha bürünecek. 1001 Hatim programımız, 6 Şubat 2025 Perşembe günü akşam namazına müteakip Abdulhamid Han Camii’nde yapılacak Kur’an Tilaveti ve dualarla son bulacak. Bu süreçte inşallah her evden en az bir hatim bekliyoruz” diye konuştu.