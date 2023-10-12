Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan kalıcı konutlar yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Vali Mükerrem Ünlüer ile BAYKAR tarafından Önsen bölgesinde temeli atılan 303 deprem konutu ile yeni inşa edilecek bin yatak kapasiteli şehir hastanesi alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldık. Hamdolsun hem deprem konutlarında hem de şehir hastanesinde süreçler hızla ilerliyor. İnşallah deprem konutlarımız ve şehir hastanemiz kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.