Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları, akşamları ışıklandırılarak şehrin silüetine yeni bir estetik katıyor. Dron ile kaydedilen görüntülerde, yapım aşamasındaki ve tamamlanan konutların ışıklandırılması izleyenleri mest ediyor.

Depremin yıkıma neden olduğu 11 ilde toplamda 453 bin hak sahibi vatandaş için inşası planlanan 390 bin konut ve yerinde dönüşen 29 bin konut ve iş yeriyle birlikte toplamda 419 bin 35 konutun inşasına başlandığı bildirildi. Şu ana kadar 76 bin konutun teslim edildiği, yılsonuna kadar ise toplamda en az 200 bin konutun depremzedelere teslim edileceği belirtildi. 2025 yılına gelindiğinde, evine girmeyen tek bir afetzede kalmaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş özelinde ise şu ana kadar 20 bin 764 yeni konut ve iş yeri teslim edildi. Merkez, Elbistan, Afşin, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu’nda toplam 25 bin 772 konut ve iş yerinin inşası devam ediyor. Yılsonuna kadar 11 bin 501 yeni konutun daha teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraşlı depremzede Furkan Ağaç, "Azerbaycan ve Ebrar sitelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Çalışmaların gayreti sonucunda yeni konutların ışıkları yanmaya başladı ve inşallah kısa sürede depremzede vatandaşlarımız evlerine kavuşacaktır. Emeği geçenlere teşekkürler" dedi.