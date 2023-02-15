Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 ilde ciddi yıkım meydana geldi. Asrın felaketinden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’da ekipler zamanla yarışarak hayat kurtarmak ve yaralara merhem olmak için tek yürek oldu. Tüm Türkiye bölgeye yardım için seferber olurken depremden yeni görüntüler kameraya yansımaya devam ediyor. Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrasında benzinlik istasyonunca yaşanan panik ve korku ile binaların yıkılması anbean kameraya yansıdı. Öte yandan bir binanın yıkılması da kameralara yansırken felaketin boyutu gözler önüne serildi.