Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği çerçevesinde denetimli hükümlüler ile beraber fidan dikti.

Fidan dikim etkinliğine şehir erkanının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Milli Ağaçlandırma Gününde; ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yaşamak, gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlülerin katılımıyla Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede Türbesi mevkiinde 450 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir” denildi.