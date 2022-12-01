Şüpheliler, sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgisi bulunan M.K., N.K. ve A.A. isimli 3 şüpheli Dulkadiroğlu ilçesinde icra edilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 2016 ila 2019 yılları arasında DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye’de çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları daha sonraki yıllarda Türkiye’ye giriş yaparak Kahramanmaraş’ta yaşamaya başladıkları tespit edildi.

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