Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyet Panayırı coşkuyla devam etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda çocuklar ve ebeveynler çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatmak amacıyla hazırlanan panayırda; sahne gösterileri, müzik, halk oyunları, çocuklar için oyun alanları ve yetişkinler için kültürel etkinlikler gibi pek çok aktivite yer alıyor. Ailelerin hep birlikte eğlenceli vakit geçirebileceği etkinlikler, gençlerin de Cumhuriyet değerlerini yakından tanıyıp hissetmelerini sağlıyor. Milli İrade Meydanı’nda devam eden etkinlik, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçiye hitap eden çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Üç gün sürecek olan Cumhuriyet Panayırı çerçevesinde, özellikle çocuklar için hazırlanan atölye çalışmaları ve konserler düzenleniyor.

Çocuklar için oluşturulan oyun alanları, söyleşi, çocuk etkinlikleri, tiyatrolar, ve ikramlar alanları ve çeşitli spor etkinlikleri ailelere güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyor.