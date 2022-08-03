Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile fotoğrafı çekilen çöl varanı Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sınırlı bir alanda yaşayan çöl varanı (Varanus griseus griseus) dünyada ise Suriye, Filistin, Ürdün ve Irak gibi ülkelerde görülür. Yetişkin olanları çoğunlukla sarı-turuncu renktedir ve vücutlarında siyah geniş çizgiler bulunur. Çölde ve yarı çöl alanlarda yaşayabilen bu canlıların en büyük özelliği uzun çatallı dilleri. Dillerinin bu özel yapısı sayesinde havayı koklayarak avlarını bulabilirler. Boyları genellikle 100 santim civarında olan çöl varanlarının en büyükleri 130 santim olarak kaydedilmiş. Dev cüsselerine rağmen toprağı kazabilmelerinin yanı sıra avlarının peşinde koşarken çalılara ve küçük ağaçlara tırmanıp gerektiğinde suya da girebilirler. Başlıca besin kaynakları kemiriciler, sürüngenler, kuşlar ve bunların yumurtaları olan çöl varanları yuvalarını mağara ve kaya yarıkları gibi korunaklı yerlere yapar. Havaların soğumasıyla birlikte eylül-nisan ayları arasında kış uykusuna yatarlar.