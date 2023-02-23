Kahramanmaraş’ta ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü eğitimciler, kurulan masal çadırlarında çocukların yaralarını sarıyor. 70 kişilik ekibin başında bulunan İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Betül Köse, “Çocuklar buraya gelip kitap okuyarak güne başlıyorlar. Çocuklar oyunla ve masalla iyileşir” dedi.

Kahramanmaraş’ta ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü eğitimciler, kurulan masal çadırlarında çocukların yaralarını sarıyor. 70 kişilik ekibin başında bulunan İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Betül Köse, “Çocuklar buraya gelip kitap okuyarak güne başlıyorlar. Çocuklar oyunla ve masalla iyileşir” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 2 büyük depremde şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkılırken binlerce kişi hayatını kaybetti. Her büyük felakette olduğu gibi yaşanan depremlerden en çok çocuklar etkilendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü eğitimciler de yaşanan felaketin ilk gününde deprem bölgesine gelerek çalışmalarına başladı.

Onikişubat ilçesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda Masal Çadırı kuran gönüllü eğitimciler, depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler yürüterek çalışmalarını sürdürüyor. Sabah kitap okuma etkinliğiyle başlayan aktiviteler, resim çizme ve oyunlarla devam ediyor. Çocuklar yaptığı resimlerde hayalini kurduğu yuvayı resmediyor. Gezici ekipler ise merkeze uzak köylere giderek oradaki depremzede çocuklarla buluşuyor.

“Masalla beraber yaralarımız sarılıyor”

İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Betül Köse, “Bizler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce buradayız. Depremin ilk gününden itibaren gönüllü öğretmenlerimizle buraya geldik. İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı’nın koordinesinde buradayız. Bu gördüğünüz alanda Kahramanmaraş Aliya İzzetbegoviç parkında masal çadırımızı kurduk. Çocuklarımız her gün buraya geliyorlar. Masal çocukları için çok önemli. Masalla beraber yaralarımız sarılıyor. Bir gezici ekibimiz var. Bir de burada sabit ekibimiz var. Merkeze ulaşamayan çocuklar içinde köy köy gezilmekte. Buralarda da aynı etkinliklerde yapılmaktadır” dedi.

“Açık hava kütüphanesi kurduk”

Masal dinlemei haricinde ki etkinliklerden söz eden Köse, “Masal dinleme haricinde; çocukların okulları açılmadığı için aynı zamanda okul ortamı sağlamak adına kitaplardan uzaklaşmasınlar diye açık hava kütüphanesi kurduk. Çocuklar buraya gelip kitap okuyarak güne başlıyorlar. Çocuk oyunla, masalla iyileşir” dedi.

“Mutlu sonlu hayallerle resimlerini süslüyorlar”

Çocuklarımız çok ağır travma yaşadığını belirten Köse, “Bizler de hem masallarımızla, oyunlarımızla hem de yaptığımız çalışmalarla çocukların duygularını regüle etmelerini sağlıyoruz. Resimleri incelediğimiz zaman hem masalla bağlantı kurarak, masalların içinde her zorluktan sonra yeniden oluşum ve umut var. Çünkü masallar mutlu sonla biter. O yüzden çocuklarımız masaldan sonra yaptıkları resimlerde mutlu sonlu hayallerle resimlerini süslüyorlar” dedi.