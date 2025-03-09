Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği etkinliklerle miniklerin neşesine neşe katıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara hissettirmek ve kültürel mirası yaşatmak adına birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından "Hacivat ve Karagöz Mahallemize Geldi" adlı tiyatro gösterisi çocuklarla buluştu. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli figürlerinden olan Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli atışmaları, çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de kültürel değerleri aktardı.

Program kapsamında düzenlenen "Ahşap Kur’an Harfleri Boyama Atölyesi" de miniklerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Renkli ve eğlenceli bir atmosferde geçen atölyede çocuklar, ahşap Kur’an harflerini boyayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de sanatsal yönlerini keşfetme fırsatı buldu. Atölye sırasında minikler sosyalleşerek birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, keyifli bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Geleneksel kültürümüzü çocuklarına tanıtma fırsatı bulan veliler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.