Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta çocuklara moral etkinliği düzenlendi.

Deprem yaralarının sarılması amacıyla 7’den 70’e tüm vatandaşların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, çocukları merkez alan etkinlikleriyle takdir topluyor. Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenen moral etkinliği çerçevesinde 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yapıldı. Birçok akıl oyunuyla ilk defa tanışma fırsatı bulan minikler, meraklı gözlerle öğreticilerin gösterdiklerini icra etmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından Onikişubat Belediyesi’nin çocuklara özel olarak temin ettiği eğitici ve öğretici, boyama ile hikaye kitapları depremzede çocuklara verildi.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklerin devam edeceği bilgisi verilirken, “Çocuklarımız oynasın, gülsün ve mutlu olsun yeter ki dedik. Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’mizde, canımız, gözbebeğimiz yavrularımıza yönelik moral etkinliği düzenledik. Etkinlik çerçevesinde 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yaptık” ifadeleri kullanıldı.