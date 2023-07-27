Kahramanmaraş’ta 27 takımdan oluşan ‘çocuklar sporla iyileşir’ futbol temalı turnuva düzenlenen törenle başladı.

Kahramanmaraş’ta meyana gelen depremler sonrası çocukların spora yönelmesi, moral ve hayata adaptasyonları konusunda başlatılan turnuvaya 27 takım katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından depremde hayatını kaybeden sporcular için Kur’an-ı Kerim okundu. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İl Başkanı Mesut Çanak, öncülüğünde yapılan turnuva düzenlenen törenle başladı. Turnuvanın açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, amatör sporlara geçen yıl 1 milyon TL destek verdiklerini bu yılda 2 milyon TL destek vereceklerini söyledi.

Başkan Güngör, “Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak hem futbolcularımız hem sporcu kardeşlerimizden kaybettiklerimiz oldu, Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Kahramanmaraş’ta amatör spor kulüplerinin gelişmesi noktasında Kahramanmaraş modeli olarak ifade ettiğimiz bir modeli Türkiye’ye sunduk. 3 yıl önce başlattığımız bu modelde bütün amatör spor kulüplerimizi başarılarını ödüllendiren bir spor modeli ortaya koyduk. Geçen yıl bir milyon lira bütçe ayırmıştık. Gerçekten başarılı olan her birinize desteğimizi verdik. Bu yıl bu destek 2 milyon TL. Aynı model çerçevesinde başarılı olan kulüplerimize bu bütçemizi destek olarak aktarmış olacağız. Bugün 27 takımımız 1 ay süreyle müsabaka yapacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaşadığımız süre sonrasında çocuklar spor iyileşir sloganı ile düzenlemesinin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Herkesin başarılı olduğunu ifade ediyorum” dedi.