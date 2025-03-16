Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara en güzel şekilde yaşatmak ve onların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için NFK Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterisi ve atölye çalışması düzenledi.

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara en güzel şekilde yaşatmayı amaçlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları düzenlediği etkinliklerle miniklere unutulmaz anlar yaşatıyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu kapsamda, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris’in hikâyesinden uyarlanan "Dünyayı Kurtaran Çocuk" adlı tiyatro gösterisi, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelendi. Çocukların büyük bir heyecanla izlediği tiyatro oyunu, eğlenceli anlatımıyla miniklerin ilgisini çekerken, onlara önemli mesajlar da verdi.

Tiyatro gösterisinin yanı sıra çocukların ufkunu geliştirmelerine katkı sağlayan "Dua Çerçevesi Yapım Atölyesi" düzenlendi. Atölye çalışmasında minikler, kendi hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli çerçeveler tasarladı. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikler, yalnızca çocukları değil, ebeveynleri de mutlu etti. Anne ve babalar, Ramazan ayının manevi iklimini çocuklarına en güzel şekilde yaşatma imkânı bulduklarını belirterek, etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.