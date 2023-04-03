Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzede çocukları Hacivat ve Karagöz eğlencesiyle buluşturdu.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu’nda da çocuklar için etkinlikler düzenliyor, masal kahramanlarını onlarla buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kardeş belediye olan Dulkadiroğlu’nda her gün bir mahallede farklı etkinlikler düzenleyerek, çocukların biraz olsun depremin izlerinden kurtulması için destek sağlıyor. "Her şey sizlerin mutluluğu için" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde ekipler Dulkadiroğlu’nda kırsal alandaki mahallelerde çocukları Hacivat ve Karagöz ile buluşturdu. Kahkaha seslerinin havada uçtuğu programda çocuklar tek tek sahneye çıktı, hünerlerini de sergiledi.