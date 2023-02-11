Şehir merkezinde bulunan Reyyan Apartmanı’nda 26 yaşındaki Samet isimli genç ve annesi depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aile yakınları, kamyonetin kasasına koydukları cenazelerine sarılarak gözyaşı döktü. Ailenin acı görüntüleri dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehirdeki binalar büyük ölçüde yıkıldı. Depremin 6’ncı gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkazlar da kaldırılmaya başlandı. Enkazın altında kalan vatandaşların cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çıkartılarak ailelerine teslim ediliyor. Kamyonetin arkasına koydukları cenazeye sarılan ailenin acı görüntüleri, dron ile havadan görüntülendi.

İskenderun’da arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

İskenderun’da arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

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