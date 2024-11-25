Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtınanın oluşturduğu olumsuzları ortadan kaldırmak için tüm imkân ve kabiliyetiyle sahada.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarına karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtınanın oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için belediye ekipleri görev başında. Özellikle yüksek kesimlerde, kuzey ilçelerde ve kırsal mahallelerde etkisini artıran kar yağışına karşı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere, mahalle yollarının açık tutulması için iş makineleri ve ekipler yoğun bir mesai harcıyor.

Şiddetli fırtına, şehir merkezinde ve çevre bölgelerde çeşitli zararlara yol açtı. Devrilen ağaçlar, yıkılan duvarlar ve çitler ile hasar gören elektrik direkleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulundukları yerlerden kaldırılıyor. Çalışmalar sırasında can ve mal güvenliğini sağlamak öncelikli hedef olarak belirlenmiş durumda.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaşmaları çağrısında bulundu. Şehir genelindeki çalışmaların olumsuzluklar tamamen giderilene kadar kesintisiz süreceği vurgulandı.