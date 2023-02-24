Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi, neredeyse yok oldu. Mahalledeki binalar büyük ölçüde yıkılırken, geri kalanı ise ağır hasar gördü. Depremin bıraktığı ağır hasar, dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi, neredeyse yok oldu. Mahalledeki binalar büyük ölçüde yıkılırken, geri kalanı ise ağır hasar gördü. Depremin bıraktığı ağır hasar, dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Fay hattı üzerinde bulunan bazı mahalleler depremlerde ağır hasar gördü. Şekeroba Mahallesi de depremde en ağır yarayı alan yerlerden biri oldu. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan bölgede binaların büyük çoğunluğu yıkılırken, geri kalanı ise ağır hasar gördü. Depremlerde yüzlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Mahallede bulunan cami ve okullar kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ardından neredeyse yok olan köy dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yıkılmış ve ağır hasar almış binalar görülüyor.

“Köy komple yıkıldı”

Depreme 2 torunuyla beraber yakalanan 65 yaşındaki Ümmühan Yıldız, “2 çocukla yaşıyordum. Evden nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Çıktım kapıya deprem beni 2 kere yere düşürdü. 2 çocuğa sarıldım. Çıktım, her taraf yıkılmış. Çocuğa dedim ki, ‘Biz evde miyiz yoksa başka yerde miyiz?’ ‘Nene bizim evimiz’ dedi. Dışarıda bir baktım bizim ev. Çıktığımızda yandaki evler yıkılmış. Köy komple yıkıldı. Yatsı namazını kıldıktan sonra hiç uyumadım. Ne uyuduğumu bilirim ne de uyandığımı bilirim hatırlamıyorum. Bir çatırtı koptu. Çocukları kaptığımda nerede çıktığımı bilmiyorum. Bu kadarını hatırlıyorum. Şu an kendimde değilim” şeklinde konuştu.