Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) personeli ve diğer ekipler Kahramanmaraş’ta bir genci daha enkaz altında çıkarttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) personeli ve diğer ekipler Kahramanmaraş’ta bir genci daha enkaz altında çıkarttı.

10 ili vuran deprem felaketinde güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bursa’dan arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Kahramanmaraş’a giden BUSKİ ekiplerinin gece gündüz süren mücadelesi mutlu haberle taçlandı. BUSKİ ve diğer ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu enkazdan Ali isminde bir genç depremin 69’uncu saatinde kurtarıldı.

Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, enkaz kaldırma çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.