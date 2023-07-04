Kahramanmaraş’ta bir esnafın önce giyim mağazası yağmalandı, daha sonra da kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşam alanı olan çadırı yakıldı.

İddiaya göre, Türkoğlu ilçesinde esnaf Şahabettin Tiğittekin’in önce giyim mağazasını yağmalandı, daha sonra akşam saatlerinde belirsiz kişiler tarafından çadırı yakıldı.

Deprem dolayısıyla çadırda kaldığını belirten mağdur Şahabettin Yiğittekin, "Bayramdan bir gün önce arife gecesi çadırım kundaklandı. O gün de yakmaya çalışmışlardı ama yakamamışlardı. İçerde eşyalarım vardı, hırsızlık yapmışlardı. iki gün önce de çadırımızı tamamen yaktılar. Bunu yapan insanların da şahsımıza yönelik yaptığına inanmıyorum. Tamamen cahilce yapılan bir hareket. Bunu yapan kişilerin biran önce bulunmasını ve toplum içerisinde dışlanması gerektiğine yada eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. İçerde uyuyan çocuklar da olabilirdi, bizler de olabilirdik. Çok şükür içinde değildik, maddi zararımız var. Bizim çadırımızı yaktılar. Ayni gün Türkoğlu’nda başka çadırlarda yandı veya yaktılar" dedi.