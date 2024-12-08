Kahramanmaraş’ta yaşayan binlerce Suriyeli araçlarıyla konvoy ve yürüyüş yaparak Esed’ın gidişini kutladı.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı. Şazibey, Yusuflar ve Hacı Bayram Veli Mahallelerindeki Suriyeliler gösteriler yaptı.

Otomobil ve motorlarına binan Suriyeliler konvoy yaptı. Şehir merkezinde toplanan Suriyeliler buradan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne yürüdü. Burada sloganlar atıp Esed rejiminin devrilmesini kutlayan Suriyeliler Türkiye’ye teşekkür etti. Bölgede toplanan Suriyeliler davul zurna eşliğinde halay çekti. Kimi Suriyelilerin ellerinde Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflı olması dikkat çekti. Abdullah Nacar, “Artık savaş bitti ve Esed gitti biz de geri gideceğiz 13 yıldır bekliyoruz. Türkiye milletine çok teşekkür ederim” dedi.

Muhammed Abdullah, “Biz vatanımıza geri döneceğiz siz bizi kabul ettiniz bunu hiç unutmayacağız. Bütün dünya karşımızda durdu bir tek Türkiye yanımızda durdu” diye konuştu.