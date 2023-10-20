Kahramanmaraş’ta trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir vatandaşın kalbi durunca ailesi organlarını bağışladı. Ancak hastanede yapılan müdahale ile hayata dönen yaralı, 3 gün sonra ölünce, organlarıyla 5 kişiye umut oldu.

Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Ali Tepedir, 9 Ekim akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran yaralının yakınları organlarını bağışladı. Ancak hastanede yapılan müdahale ile yaralı hayata döndürüldü. Ali Tepedir, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Tepeder’in organları 5 kişiye umut oldu.