Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı öncesi şeker ve lokumlar tezgahlarda yerini aldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta da marketlerde şeker ve çikolata stantları kurulurken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Marketlerde kurulan stantlarda alıcısını bekleyen yaklaşık 20 çeşit bayram şekerlerinin kilosu 50 TL ile 200 TL arasında satışa sunuldu. Esnafın ise bayram şekeri satışından memnun olduğu görüldü.

Sinan Sarp, “İyi veya kötü günlerimiz geçiyor. Allah’ım bugününe şükür. Bayramın gelmesi güzel bir duygu. Şeker alacağız, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz” dedi.

Buruk bir bayram hazırlığı yaptıklarını belirten İbrahim Türkmen ise, “Buruk bir bayram hazırlığı var. Hüzünlüyüz. Buna şükür ediyoruz, hayat devam ediyor” diye konuştu.