Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.

Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.

Maraş’ın Milli Mücadelesi’nin dönüm noktalarından biri olan ve milletin bağımsızlık mücadelesinin ateşlendiği, diriliş ruhunun canlandığı bir destan olan Bayrak Olayının 103. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta etkinlik düzenlendi.

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen ve saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla ile başlayan etkinlikler, Abdal Halil Ağa’nın torunlarının davul gösterisi ve Rıdvan Hoca’nın Ulu Cami’de 103 yıl önce cami cemaatine verdiği vaaz canlandırması ile devam etti.

Atatürk Meydanı’nda başlayan coşku, protokol mensupları ve vatandaşların Kahramanmaraş Kalesi’ne mehteran ekibi eşliğinde yürümesi ile bir kat daha arttı. Maraş Kalesi’nde bulunan Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimiz kurtuluş mücadelesinin öncü şehridir. Bu şehrin kurtuluş mücadelesi sadece kendi için değil, Anadolu’nun kurtuluşuna kıvılcım olan ve onun ateşini yakan bir şehir olduğunu biliyoruz. Bayrak Olayı, emperyalist Fransızların şehri işgal ettiğinde ve asırlardır huzur içerisinde bu bayrak altında yaşayan ve bu toprağın havasını teneffüs eden, ekmeğini yiyen fakat ihanet etmekte çekinmeyen Ermenilerle birlikte bayrağımızın indirilme olayıdır. Bu millet için bayrak bir onurdur, bir şereftir ve vatandır. 27 Kasım 1919 yılında bu bayrak yerinden indirildiğinde yerine başka bir bayrak çekilmemiştir” dedi.

Program daha sonra mehter grubunun ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.