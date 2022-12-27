Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi’nin, baraj su toplama havzasında kalacağı için nakledilmesi kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi’nin, baraj su toplama havzasında kalacağı için nakledilmesi kararlaştırıldı.

Andırın ilçesinin Geben Mahallesi, yapım çalışmaları süren ve 40 bin dönüm araziyi sulayacak olan barajın su toplama havzasının altında kalacak. 1.500 nüfuslu kalacak mahallenin tahliyesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla birlikte, Andırın’ın en eski yerleşim alanlarından biri olan ve ‘kaleler şehri’ olarak adlandırılan Geben Mahallesi, başka bir alana taşınacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı şöyle:

“Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi halkının, mezkur yerleşim yerinin Geben Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle Geben Mahallesinde belirtilen yere nakli ve yerleştirilmesine karar verildi.”