Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yapılan tarihi Maraş Ulu Cami, 568 yıllık geçmişiyle hem ibadetin hem de şehir tarihinin kalbinin attığı yer olarak dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yapılan tarihi Maraş Ulu Cami, 568 yıllık geçmişiyle hem ibadetin hem de şehir tarihinin kalbinin attığı yer olarak dikkat çekiyor.

Gelişmiş bir iç mekan düzenlemesi gösteren, Anadolu Selçuklu cami mimarisinin etkilerinin görüldüğü Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılan tarihi Maraş Ulu Cami 568 yıllık geçmişi ile ibadetin kalbinin attığı yer olmasının yanı sıra şehrin canlı tarihine de tanıklık etmesi ile Kahramanmaraş’ın en önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

Şehrin bağımsızlık sembolü olan Maraş Ulu Cami, Kahramanmaraş Kalesi’nin altındaki meydanda yükselen yapı, Cami-i Atik, Cami-i Kebir, Süleyman Bey Camii, Alâüddevle Bey Camii isimleriyle de biliniyor. Enine dikdörtgen planlı yapı, çok ayaklı sivri kemerler üzerine ahşap çatılı olarak inşa edilen Maraş Ulu Cami, ahşap tavanı kalem işi süslemeleriyle hem turistleri hem de ilk kez bu camide ibadet yapan insanların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Selçuklu geleneğine bağlı ve mahalli özelliklere uygun yapılan minare, Mumluklu sanatına ait bazı özellikleri de bünyesinde taşıyor. Tarihi caminin içerisinde bulunan minber ise, Ulu Cami’de yer alan kitabeye göre, 1317/1899 yılında Muhammed Esad tarafından ceviz ağacından sedef kakmalı olarak yaptırıldı.

Köşk Minaresi, Mukarnas Kavsaralı taç kapısı özellikleri ile hem yabancı hem de yerli ziyaretçilerini adeta hayran bırakan tarihi camide ziyaretçilerin tüylerini diken diken eden olay, Maraş milli mücadelesinde yaşanan bayrak olayının başlangıç noktası olan Cuma Namazı olarak dikkat çekiyor.

Kalede Fransız bayrağını gören halkın ve Rıdvan Hoca’nın Ulu Cami’nin minberinden yükselen “Hürriyet olmayan yerde cuma namazı kılınmaz” sedası, önce Maraş’ta sonra tüm Anadolu’da İstiklal mücadelesinin simgelerinden biri olurken Maraş halkı, Rıdvan Hoca’nın sedası ile kaleye tekrar Türk bayrağını dikmesi olayı Türk tarih sayfalarında yerini aldı.