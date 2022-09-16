Kahramanmaraş’ta bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş’ta bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada olayın şüphelileri M.T. ve Ü.K. isimli şahıslar yakalandı. Her iki şüpheli adli mercilere sevk edildi.