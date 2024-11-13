Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunana S.S. (35) Pazarcık ilçesinde yakalandı.

"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ü. (31) Elbistan ilçesinde yakalandı. İki hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha