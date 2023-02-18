Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, şehrin bir kısmında yıkılan binalarda yapılan çalışmalar görüldü.