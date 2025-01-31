Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde şehre sağlanan 12 Milyar TL’lik maddi kaynakla 11 ilçenin tamamında altyapı seferberliğini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken altyapı seferberliğine de devam ediyor.

Depremde ağır hasar alan altyapı sistemlerinin modernize edilmesi amacıyla başlatılan projeler, şehir genelinde büyük bir dönüşüm sağlıyor. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yapılan yatırımlar, Kahramanmaraş’ın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Başkan Görgel, "Depremde hasar alan tüm altyapı hatlarını yeniliyoruz ve yeni yerleşim bölgelerine modern şebeke hatları kazandırıyoruz. İnşa edilen altyapı sistemleri şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Alt ve üst yapısıyla geleceğe güvenle bakan Kahramanmaraş için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.